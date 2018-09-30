Как вы относитесь к обнаженке на сцене?

Об этом уже смешно сейчас говорить, кого это сейчас удивляет?

Мир кино до сих пор сотрясает движение #MeToo. В мире театра о сексуальных домогательствах говорят реже, но ведь они тоже есть?

Да, вы же знаете, что только что произошла история с Яном Фабром (известного фламандского театрального режиссера и художника на днях обвинили в домогательствах актеры его труппы, заявив, что на кастингах он руководствовался принципом "нет секса, нет соло" - прим. авт.)

Про Фабра, конечно, слышала. А как обстоят дела в России?

Я думаю, эта тема у нас замалчивается, но мы внутри нашего узкого сообщества все про всех знаем, и есть масса интересного.

И никто не решается рассказать об этом публично?

Мне нечего сейчас сказать про себя, о том, что у меня были какие-то инциденты. Тут нечем похвастаться. А другие должны сами говорить о себе, если с ними такое случалось.

В одном давнем интервью вы признались, что у вас "немецкий" подход к работе - вы приходите на репетиции подготовленной, все всегда заранее продумываете. Вы и сейчас так работаете?

Да, обязательно. Это не значит, что в процессе репетиций не может быть изменений, что-то всегда находишь в их ходе... Но для меня важно быть абсолютно готовой, я не люблю тратить время - ни свое, ни тех, с кем работаю. Я просто слишком уважаю людей.

Вы часто ловите вдохновение во время репетиций?

Можно ждать вдохновения всю жизнь и не дождаться. Поэтому надо работать, а не ждать.

ФОТО: ITAR-TASS/SCANPIX

Вы как-то специально настраиваете себя на работу? Разграничиваете ли работу и жизнь?

Нет, я из работы не выключаюсь. Это процесс, который все время варится в тебе, его невозможно выключить, это же не штепсель, который можно вынуть из розетки.

Но от этого процесса вы разве не устаете?

Нет, это счастье - у меня работа, которая доставляет радость. Это же здорово!

Вы не раз сотрудничали с Алвисом Херманисом, ставили хореографию в его оперных постановках. Каковы ощущения от работы с ним?

Мы с Алвисом вместе работаем уже 10 лет. Это выдающийся человек, и когда общаешься с таким людьми, ты насыщаешься, подпитываешься, анализируешь происходящее вокруг, пытаешься разобраться. Это очень важно, когда рядом с тобой талантливые люди. И когда ты находишься внутри коллектива талантливых людей. Но так складывается моя жизнь - я всегда в окружении талантливых людей.

Можно ли сказать, что вы с Алвисом на одной волне?

Конечно, если бы не было взаимопонимания, мы бы не работали вместе. Алвис не тот человек, который будет работать с теми, кто ему неинтересен. И я тоже.

Расскажите, пожалуйста, о ваших следующих проектах

После Риги я еду в Россию, 16 октября у меня будет премьера на курсе Димы Брусникина с его учениками. В конце ноября у меня премьера в Лондоне - спектакль о судьбе писателя Скотта Фицджеральда, в котором будут играть Егор Бероев и солистка Большого театра Маша Александрова. 5 и 6 декабря - большая премьера во МХАТе - спектакль называется "XX век. Бал". Это история XX века в России.

То есть что-то эпическое?

Да. Материал я написала в сотрудничестве с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, моим хорошим другом.

Знаю, что вы еще и радиопередачи ведете?

Да, у меня есть моя программа "Контрданс" на радио "Культура" о выдающихся танцорах, хореографах, меценатах. Я могу записывать ее где угодно, находясь в любой точке мира. Ведь в течение несколько лет меня практически не было в Москве. Я присутствовала только на радио.

Множество творческих людей недовольны ситуацией в России. Вы в своих спектаклях не затрагиваете политические темы? Может быть, вы участвуете в акциях протеста?