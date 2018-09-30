Знаменитая хореограф и режиссер Алла Сигалова ставит в Рижском русском театре мюзикл "Моя прекрасная леди" по мотивам пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион". Премьера запланирована на 2 октября. Русский TVNET поговорил с госпожой Сигаловой о том, случалось ли ей в жизни видеть чудесные превращения вроде тех, что переживает в спектакле неграмотная цветочница Элиза Дулитл, ставшая светской леди. А также поинтересовался, что на сцене является для нее табу и обсудил тему сексуальных домогательств в мире театра.
Рига и Юрмала для Аллы Сигаловой - практически родные места. Хореограф любит работать и отдыхать у нас, наслаждаясь каждым временем года " и когда тепло, и когда осень, и когда зима". С Рижском русском театром Алла Сигалова сотрудничает давно, в последние годы в театре с успехом прошли два ее спектакля - фееричная "Ханума" и драма "Любить" по рассказам Виктории Токаревой. Хорошо знакомы с творчеством Сигаловой и местные балетоманы - всем памятен балет "Отелло", в котором блистал танцовщик Александр Авечкин, увы, безвременно ушедший от нас.
Алла Михайловна, как вас посетила идея поставить "Мою прекрасную леди"?
Предложение поставить спектакль я получила еще при Эдуарде Цеховале. И выбрала "Мою прекрасную леди". Потому что в театре есть артистка, Наталия Живец, которая может в этом мюзикле сыграть. Если бы не было Элизы Дулитл, невозможно было бы поставить спектакль, так же как и если бы не было Хиггинса - Александра Ивашкевича. Эти два актера должны абсолютно попадать в персонажей.
На образ Одри Хепберн из одноименного фильма вы в постановке не ориентировались?
Нет, это не самая ее удачная роль. Кроме прекрасных костюмов в том фильме трудно что-то увидеть.
Как вам кажется, история восхождения Элизы Дулитл - это сказка?
Нет, это не сказка. Такие вещи реально с людьми происходят. Ведь чудеса случаются в нашей жизни!
Вы подобные превращения в жизни видели?
Сколько угодно.
Например, Володя Машков когда-то из Новокузнецка в Москву приехал, теперь он живет в Голливуде, активно снимается, руководит театром Табакова. Женя Миронов из Саратова - и таких артистов много.
То же самое могу сказать об актрисах, выросших где-нибудь из Устькаменогорске и ставших великолепными звездами.
В вашем спектакле героиня претерпевает чудесное превращение не сама, а под влиянием профессора Хиггинса...
Так все меняются под чьи-то влиянием.
Чтобы заслужить счастье, нужно многое преодолеть. Мы должны многому научиться, у нас должны быть учителя, на которых мы сможем равняться всю жизнь.
Наставники являются кумирами для свои учеников, нередко ученики влюбляются в учителей и наоборот. Это древняя как мир история.
То есть наставники, гуру нам всем необходимы?
Обязательно.
Кого вы можете назвать своими учителями?
Их очень много. Это и мой муж, режиссер Роман Козак (ныне покойный - прим. авт.), и Михаил Барышников, и Гидон Кремер, и Леонид Якобсон, и Пина Бауш. Все эти люди имели и имеют на меня огромное влияние.
Есть ли для вас темы-табу в театре?
Дело же не в том, о чем ты говоришь на сцене, а в том, как ты говоришь. Есть для меня способы разговора неприемлемые. К способам разговора относится целый спектр предлагаемых обстоятельств. Но на любые темы можно говорить, если сохранять такт и корректность.
Как вы относитесь к обнаженке на сцене?
Об этом уже смешно сейчас говорить, кого это сейчас удивляет?
Мир кино до сих пор сотрясает движение #MeToo. В мире театра о сексуальных домогательствах говорят реже, но ведь они тоже есть?
Да, вы же знаете, что только что произошла история с Яном Фабром (известного фламандского театрального режиссера и художника на днях обвинили в домогательствах актеры его труппы, заявив, что на кастингах он руководствовался принципом "нет секса, нет соло" - прим. авт.)
Про Фабра, конечно, слышала. А как обстоят дела в России?
Я думаю, эта тема у нас замалчивается, но мы внутри нашего узкого сообщества все про всех знаем, и есть масса интересного.
И никто не решается рассказать об этом публично?
Мне нечего сейчас сказать про себя, о том, что у меня были какие-то инциденты. Тут нечем похвастаться. А другие должны сами говорить о себе, если с ними такое случалось.
В одном давнем интервью вы признались, что у вас "немецкий" подход к работе - вы приходите на репетиции подготовленной, все всегда заранее продумываете. Вы и сейчас так работаете?
Да, обязательно. Это не значит, что в процессе репетиций не может быть изменений, что-то всегда находишь в их ходе... Но для меня важно быть абсолютно готовой, я не люблю тратить время - ни свое, ни тех, с кем работаю. Я просто слишком уважаю людей.
Вы часто ловите вдохновение во время репетиций?
Можно ждать вдохновения всю жизнь и не дождаться. Поэтому надо работать, а не ждать.
Вы как-то специально настраиваете себя на работу? Разграничиваете ли работу и жизнь?
Нет, я из работы не выключаюсь. Это процесс, который все время варится в тебе, его невозможно выключить, это же не штепсель, который можно вынуть из розетки.
Но от этого процесса вы разве не устаете?
Нет, это счастье - у меня работа, которая доставляет радость. Это же здорово!
Вы не раз сотрудничали с Алвисом Херманисом, ставили хореографию в его оперных постановках. Каковы ощущения от работы с ним?
Мы с Алвисом вместе работаем уже 10 лет. Это выдающийся человек, и когда общаешься с таким людьми, ты насыщаешься, подпитываешься, анализируешь происходящее вокруг, пытаешься разобраться. Это очень важно, когда рядом с тобой талантливые люди. И когда ты находишься внутри коллектива талантливых людей. Но так складывается моя жизнь - я всегда в окружении талантливых людей.
Можно ли сказать, что вы с Алвисом на одной волне?
Конечно, если бы не было взаимопонимания, мы бы не работали вместе. Алвис не тот человек, который будет работать с теми, кто ему неинтересен. И я тоже.
Расскажите, пожалуйста, о ваших следующих проектах
После Риги я еду в Россию, 16 октября у меня будет премьера на курсе Димы Брусникина с его учениками. В конце ноября у меня премьера в Лондоне - спектакль о судьбе писателя Скотта Фицджеральда, в котором будут играть Егор Бероев и солистка Большого театра Маша Александрова. 5 и 6 декабря - большая премьера во МХАТе - спектакль называется "XX век. Бал". Это история XX века в России.
То есть что-то эпическое?
Да. Материал я написала в сотрудничестве с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, моим хорошим другом.
Знаю, что вы еще и радиопередачи ведете?
Да, у меня есть моя программа "Контрданс" на радио "Культура" о выдающихся танцорах, хореографах, меценатах. Я могу записывать ее где угодно, находясь в любой точке мира. Ведь в течение несколько лет меня практически не было в Москве. Я присутствовала только на радио.
Множество творческих людей недовольны ситуацией в России. Вы в своих спектаклях не затрагиваете политические темы? Может быть, вы участвуете в акциях протеста?
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть.