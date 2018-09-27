Пт, 28.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Facebook поймали на сливе секретных данных о пользователях

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Иллюстративное фото

ФОТО: Publicitātes foto

Социальная сеть Facebook выдавала рекламодателям скрытые пользователями личные номера телефонов. Об этом сообщается в исследовании группы ученых из Принстонского и Северо-Восточного университетов США.

Эксперты загрузили несколько сотен мобильных номеров юзеров. Позднее обнаружилось, что сеть использует их для рекламного таргетинга. Это происходило даже в том случае, если пользователь скрыл эту информацию в своем профиле.

Один из исследователей по имени Алан Мислове (Alan Mislove) заявил, что никогда не указывал свой номер в аккаунте. Несмотря на это, он заметил в своей ленте рекламу, таргетированную через эти данные. Выяснилось, что рекламодателям также были доступны номера, которые пользователи использовали для настройки двухфакторной аутентификации или автоматических уведомлений.

Сотрудники Facebook не опровергли результаты исследования. В комментарии порталу Gizmodo представитель соцсети сказал, что сервис использует всю предоставленную информацию для наилучшего таргетинга. «Вы можете управлять и удалять контактную информацию, которую вы загрузили, в любое время», — отметил спикер.

Ранее корпорацию Google уличили в слежке за тратами пользователей. Журналисты узнали о тайном договоре между MasterCard и Google, согласно которому IT-компания получала данные о покупках, совершаемых владельцами карт. Эту информацию аналитики использовали для исследований эффективности онлайн-рекламы.

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