Сб, 29.09.2018
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Вышел тизер финального сезона "Карточного домика"

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Netflix опубликовал новый трейлер финального сезона "Карточного домика"

ФОТО: Кадр из видео

Компания Netflix выпустила новый тизер финального, шестого сезона сериала "Карточный домик".

Из тизера, в частности, можно узнать, что Клэр Андервуд (Робин Райт), ставшей главной героиней сезона, удалось продержаться на посту президента США как минимум 100 дней.

В тизере также появляются давний соратник Фрэнка Андервуда Даг Стэмпер (Майкл Келли), экс-глава администрации президента Линда Васкес (Сакина Джаффри) и Том Хаммершмидт (Борис Макгивер) из Washington Herald.

В прошлых пяти сезонах главной звездой и героем сериал был Фрэнк Андервуд, роль которого исполнял Кевин Спейси.

Однако после того, как Спейси были предъявлены обвинения в домогательства, актера сняли с сериала. Из тизера нового шестого сезона стало известно, что герой Спейси умер.

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