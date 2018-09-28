Вышел тизер финального сезона "Карточного домика"

Из тизера, в частности, можно узнать, что Клэр Андервуд (Робин Райт), ставшей главной героиней сезона, удалось продержаться на посту президента США как минимум 100 дней.

В тизере также появляются давний соратник Фрэнка Андервуда Даг Стэмпер (Майкл Келли), экс-глава администрации президента Линда Васкес (Сакина Джаффри) и Том Хаммершмидт (Борис Макгивер) из Washington Herald.

В прошлых пяти сезонах главной звездой и героем сериал был Фрэнк Андервуд, роль которого исполнял Кевин Спейси.