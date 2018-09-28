Вышел тизер финального сезона "Карточного домика"
28 сентября 2018, 9:18
Компания Netflix выпустила новый тизер финального, шестого сезона сериала "Карточный домик".
Из тизера, в частности, можно узнать, что Клэр Андервуд (Робин Райт), ставшей главной героиней сезона, удалось продержаться на посту президента США как минимум 100 дней.
В тизере также появляются давний соратник Фрэнка Андервуда Даг Стэмпер (Майкл Келли), экс-глава администрации президента Линда Васкес (Сакина Джаффри) и Том Хаммершмидт (Борис Макгивер) из Washington Herald.
В прошлых пяти сезонах главной звездой и героем сериал был Фрэнк Андервуд, роль которого исполнял Кевин Спейси.
Однако после того, как Спейси были предъявлены обвинения в домогательства, актера сняли с сериала. Из тизера нового шестого сезона стало известно, что герой Спейси умер.