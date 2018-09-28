О певице Елене Матуле мы узнали в прошлом году, когда она вышла в четвертьфинал польского шоу "Голос". Теперь Елена занялась покорением вершин латвийского шоу-бизнеса - стала участницей телешоу "X Faktors". И рассказала в интервью TVNET зачем ей это понадобилось.
Многие узнали о тебе по польскому шоу "The Voice" ("Голос"). Почему ты решила начать с Польши?
В прошлом году мы с мужем решили, что надо начать с какого-нибудь телешоу. Подали заявки на три конкурса - латвийский "X Faktors", российский "Голос" и польский "The Voice". Я съездила на кастинг в Варшаву и почти одновременно получила предложение из России. А когда уже подписала контракт с польским "The Voice", меня пригласили на дополнительный кастинг "X Faktors"
Не было возможности ждать - дадут ли мне зеленый свет дома. К тому же
за границей чужакам петь не так страшно, не так болезненно, если тебя не примут.
В Польше латвийцев еще не было, а я свободно говорю по-польски. Не жалею, что вышло именно так.
Что осталось в памяти от участия в польском шоу?
Воспоминания теплые. У нас в Польше подобралась потрясающая команда участников. С 90% из них общаемся до сих пор, с кем-то дружим, с кем-то у нас совместные проекты. Говорят, это была самая дружная и сердечная команда за все сезоны в истории шоу.
Как отличается закулисье шоу тут и там?
У этих шоу есть много общего, но есть и фундаментальные отличия. На "The Voice" уже первый телекастинг проходит в живом исполнении, поэтому по-другому организованы репетиции и график съемок.
Много организационных и технических отличий, но об этом лучше расскажут наши организаторы. Мне кажется, не очень прилично начинать с замечаний, когда тебя об этом не просят, когда все уже в процессе. Могу лишь отметить, что и в Латвии, и в Польше над шоу работают лучшие профессионалы.
Ты везде появляешься с единорогом в руках. Это твой талисман?
Это подарок от фанатов польского шоу. Скажу честно, в Польше люди умеют фанатеть, превращают этот процесс в организованное и отличное времяпрепровождение.
Однажды у меня был номер с четырьмя танцорами, переодетыми в серебрянных коней.
Я обожаю лошадей, и как-то в разговоре пошутила, что у меня в жизни было все, даже кони на сцене, не хватает только единорога. И уже к следующему выступлению мне подарили Фреда.
Девочки успели дать ему имя и очень обрадовались, увидев, что он сопровождает меня в поездках и на концертах, что я выставляю его в соцсетях. Фред - моя особая связь с поклонницами.
Ты говорила, что только одна твоя работа не была связана с музыкой. Расскажи, чем ты занималась раньше?
О той работе не хочу много вспоминать, она не была частью меня. Это был эксперимент - высокооплачиваемая работа в офисе, которую я могла совмещать с пением. Но со временем я поняла, что могу там зачахнуть, потому что не была создана для той работы, хотя там мне все давалось легко.
Что бы ты посоветовала людям, которые хотели бы реализовать свою мечту, но не могут этого сделать, например, из-за финансовых трудностей?
Все возможно! Если бы финансы поджимали, я бы продолжила работать в офисе, но не бросала бы музыку. Но рядом со мной чудесный муж, который принял мой уход с работы и финансово поддержал меня.
Часто именно недостаток финансов и перспектив побуждает людей обратиться к искусству и достичь невероятно многого.
Я бы советовала честно ответить себе на два вопроса. Что я хочу? И как этого достичь? И работать, а не только мечтать и искать оправдания. Сегодня возможно все.
Tacy jesteśmy. Razem jedziemy do Polski, już jutro. 21.06. zagramy w klubie Prowincja w Słubicach, a 22.06. zaśpiewam w Sulęcinie na dniach miasta. Zapraszam!!! #prowincja #słubice #sulęcin #sulecin24 #dnimiasta #polishgirl #polska #voice #voiceofpoland #wycieczka #muzyka #razem #trip #music #together #poland #ceļojums #mūzika #kopā #polija #koncerti #uzstāšanās #dziedāt #spēlēt #вместе #музыка #выступления #польша #выезд
Как ты относишься к тому, что в шоу участвуют люди, которых интересует только быстрая слава?
Скажу так, если человек уверен в себе и хочет поэкспериментировать, никто не сможет его остановить. Если приходит осознание, что что-то не срастается, то лучше, пусть это случится сейчас, чем жить в иллюзиях долгие годы и сердиться, что ты невостребованный артист.
Хорошо, когда человек понимает, что надо приложить больше усилий, чтобы чего-то достичь, хорошо, когда начинает искать поддержку - это можно только приветствовать.
Да и вообще - петь могут все!
Но чем раньше начнешь, тем естественнее разовьются способности и талант, который у всех есть с рождения. Только нужен индивидуальный подход и работа, говорю это как опытный педагог эстрадного вокала.
Многие считают, что наши члены жюри в своих оценках честны, но порой позволяют себе насмешки над участниками. Каковы твои наблюдения?
Это не насмешки. От жюри требуется честная, непредвзятая и выразительная реакция на происходящее. Джентльмены (Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс - прим. ред.) с этим идеально справляются. Им - опытным музыкантам - трудно, а иногда и физически больно воспринимать некачественные выступления. Это очень неприятно. Это скорее издевательство над членами жюри, которые могут определить каждую фальшивую ноту, в то время как люди без музыкального образования могли бы этого не заметить.
Таковы правила шоу. Членам жюри приходится говорить правду людям в лицо, а это трудно, попробуйте сами!
Иногда заметно, что им удается честно реагировать, честно радоваться за исполнителей, но не всегда удается честно сказать правду в лицо. У нас это не принято.
Читаешь ли комментарии в соцсетях? Критика тебя не ранит?
Да, не могу удержаться, хотя знаю, что меня это может больно задеть. Но комментарии - это обратная связь, они важны. У меня есть потребность в общении со зрителями, мне необходимо вызывать эмоции, чтобы им было что сказать обо мне, или мне самой. И после чтения комментариев я понимаю, что мне делать дальше, у меня рождаются идеи и планы, реакция людей меня по-настоящему вдохновляет. Особенно сейчас, когда взаимообмен энергией идет не на сцене, а в телевизионном формате, и мне, я надеюсь, удается передать некое волшебство через видео.
Ты согласна с мнением: чтобы покорить вершины шоу-бизнеса, все средства хороши?
Все законные средства. Ведь нет конкретного 100%-го рецепта, как достичь этой цели. Надо очень хотеть и очень стараться, вложить все свои ресурсы и ловить каждый момент, не останавливаться ни на секунду. Бейонсе, Рианна, Pink, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и многие другие - это легенды, всего достигшие своими силами, много и терпеливо работая.
О чем ты мечтаешь и что сделаешь, если победишь в шоу?
Я бы хотела выйти на более широкую аудиторию, на профессионалов, которые работают на телевидении и в больших проектах. Мне хочется выходить на лучшие сцены. Пришло время выступать чаще, привлекать еще больше людей. Надеюсь, придет время, когда я буду сидеть в жюри в шоу похожего формата.
После участия в польском "The Voice" меня начали спрашивать, когда я выпущу свой альбом? Сейчас об альбоме пока не могу говорить, но изучаю способы написания песен, ищу свой путь, который подходит именно мне. Надеюсь, совсем скоро стану выступать со своими композициями. Вот одна из них "I like", сочиненная мной и спродюсированная совместно с мужем, Дмитрией Денщиковым.