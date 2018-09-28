Многие узнали о тебе по польскому шоу "The Voice" ("Голос"). Почему ты решила начать с Польши?

В прошлом году мы с мужем решили, что надо начать с какого-нибудь телешоу. Подали заявки на три конкурса - латвийский "X Faktors", российский "Голос" и польский "The Voice". Я съездила на кастинг в Варшаву и почти одновременно получила предложение из России. А когда уже подписала контракт с польским "The Voice", меня пригласили на дополнительный кастинг "X Faktors"

Не было возможности ждать - дадут ли мне зеленый свет дома. К тому же

за границей чужакам петь не так страшно, не так болезненно, если тебя не примут.

В Польше латвийцев еще не было, а я свободно говорю по-польски. Не жалею, что вышло именно так.

Что осталось в памяти от участия в польском шоу?

Воспоминания теплые. У нас в Польше подобралась потрясающая команда участников. С 90% из них общаемся до сих пор, с кем-то дружим, с кем-то у нас совместные проекты. Говорят, это была самая дружная и сердечная команда за все сезоны в истории шоу.

Как отличается закулисье шоу тут и там?

У этих шоу есть много общего, но есть и фундаментальные отличия. На "The Voice" уже первый телекастинг проходит в живом исполнении, поэтому по-другому организованы репетиции и график съемок.

Много организационных и технических отличий, но об этом лучше расскажут наши организаторы. Мне кажется, не очень прилично начинать с замечаний, когда тебя об этом не просят, когда все уже в процессе. Могу лишь отметить, что и в Латвии, и в Польше над шоу работают лучшие профессионалы.

Ты везде появляешься с единорогом в руках. Это твой талисман?

Это подарок от фанатов польского шоу. Скажу честно, в Польше люди умеют фанатеть, превращают этот процесс в организованное и отличное времяпрепровождение.

Однажды у меня был номер с четырьмя танцорами, переодетыми в серебрянных коней.

Я обожаю лошадей, и как-то в разговоре пошутила, что у меня в жизни было все, даже кони на сцене, не хватает только единорога. И уже к следующему выступлению мне подарили Фреда.

Девочки успели дать ему имя и очень обрадовались, увидев, что он сопровождает меня в поездках и на концертах, что я выставляю его в соцсетях. Фред - моя особая связь с поклонницами.

Ты говорила, что только одна твоя работа не была связана с музыкой. Расскажи, чем ты занималась раньше?