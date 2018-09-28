Как рассказал Рива, он сторонник кабалы, буддизма, йоги и изучения чакр. "не могу сказать, что причисляю себя к какой-то конкретной религии, потому что мне нравится что-то свое брать у каждой из них. У каждой религии есть своя философия и жизненный опыт, которые, на самом деле, универсальны во всех религиях, только подача отличается".

Религии - это способ, через который музыкант узнает себя. "Мне всегда нравилось путешествовать, и уже с детства я это делал. Я понял, что деньги лучше буду вкладывать в путешествия, а не в дома или машины. Поэтому мне кажется, что религии и культура - это своего рода путешествие: читаешь книги, понимаешь, как живут люди на другой стороне, как думают".

Также у Ривы на руке есть татуировка креста, из-за чего он попал в забавную ситуацию - его чуть не приняли за сатаниста.

"Недавно у меня была интересная ситуация в метро Москвы.

"Я ехал, держался за поручень, ко мне подошел миролюбивый мужчина с библией в руке и спросил, почему у меня на руке крест? Поскольку в библии сказано, что ничто нельзя наносить на свою кожу, и такой сильный символ противоречит библии. Об этом я не задумывался.

Однако потом я подумал, что время и обстоятельства, в которых мы живем, меняются. И то, что у меня вытатуирован крест, не означает, что я какой-то антихрист. Тогда еще рука у меня была поднята вверх и крест был как бы перевернут, поэтому мужчина, наверное, подумал, что я действительно какой-то сатанист. Но потом мы мирно побеседовали, и это меня заставило задуматься, как много вокруг нас религиозных символов", - рассказал Рива.

Как пояснил артист, он верит в высшие силы, но не верит в такое явление как НЛО. "Я не принадлежу к какой-то конкретной религии. Верю, какие-то вещи в нашей жизни происходят благодаря высшим силам, независимо от того, это судьба, бош или много богов. То, что мы можем переложить на кого-то проблемы, помогает жить!"