Бузова, Киркоров, Билан и Шнур зажгли в клипе дочери Лепса

В интернете набирает обороты новый ролик группы Cosmos girls — Mama Ama Rich, в котором засветился весь цвет российского шоу-бизнеса. Сергей Шнуров катает девчонок на рикше, Филипп Киркоров наводит им красоту. Мелькает в видео и сам Григорий Лепс, продюсер Cosmos girls и отец вокалистки Евы.

Клип начинается со сцены в роскошном отеле: Лепс встречается с Киркоровым и вместе они решают: «а не хайпануть ли нам?».

Тем временем девушки тратят все деньги с карты своего покровителя (в его роли певец-миллиардер Эмин Агаларов): гуляют по бутикам и скупают наряды, ужинают в роскошных ресторанах, наводят красоту, позируют в бикини на шикарных курортах. За их приключениями наблюдает не кто нибудь, а Ольга Бузова. «Только у настоящих принцесс отменный вкус», - говорит она девчонкам одобрительно.