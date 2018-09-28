Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Видео: жестокие подробности семейной жизни Анне Вески

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ФОТО: Скриншот видео с сайта youtube.com

Легендарная советская и эстонская певица Анне Вески (62) стала гостьей передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1». 

Анне Вески была практически иностранкой для всего Советского Союза: с необычным акцентом, модной короткой стрижкой. Она спела «Позади крутой поворот», и эту песню стала распевать вся страна. К тому времени у самой певицы, как в песне, были уже и «обманчивый лед«, и «холод в груди». Семейная жизнь катилась под откос, но карьера набирала обороты: международные конкурсы, участие в самых популярных ТВ-программах того времени – «Голубом огоньке» и «Песне года», многомиллионная армия поклонников по всему миру… После распада СССР она была одной из немногих, кто продолжал приезжать в Россию. Сегодня с ней рядом мужчина, который, в отличие от первого мужа, сказал ей: «Анне, пой!» Вся его жизнь была посвящена ее звездной судьбе, пишет Russia.tv.

В Политехе она познакомилась со своим первым мужем, Яаком Вески. На последнем курсе они поженились, и Анне родила дочку, Керли, «за что ему огромное спасибо». Сейчас она утверждает, что у них с супругом не было любви с первого взгляда, но было много общего: он хорошо писал стихи, в школе тоже играл в ансамбле. К первым песням, которые Анне записала с группой «Витамин», тексты писал именно Яак. Одна из них, «Королева розового сада», сделала ее звездой в Эстонии. Клип на нее Вески записывала в эффектной шляпе с розами на полях и… своем свадебном платье! Она и заказывала его сразу с прицелом на то, чтобы потом использовать как концертное.

Но, по словам Вески, «все случилось слишком рано», и с началом ее гастролей семейный союз затрещал по швам. На самом же деле основной причиной разрыва стало рукоприкладство Яака: первый раз он ударил ее – прилюдно! – еще до свадьбы. Она подала на развод, он обещал исправиться. Но однажды пришел поздно, выпивши, она закрыла дверь, а он начал крушить ее топором. Это стало последней каплей. И когда в жизни Анне появился Бенно Бельчиков, она настояла на оформлении разрыва. А вот отцом Яак был хорошим, и родители его очень помогли Анне растить дочку.  

С Бенно она познакомилась в варьете «Олимпия», где тогда пела, а он работал администратором. Это случилось в мае, а в июле они поженились. И уже 37 лет вместе. Хотя начиналась семейная жизнь с конфузов: сотрудница загса предала огласке дату их бракосочетания, которое они не собирались афишировать, и у дверей собралась толпа народа с фотоаппаратами. А заказ в ресторане, где они хотели скромно посидеть вдвоем, отменили ради делегации японцев. Свадебный «банкет» устроили экспромтом у брата Анне и его девушки…

Анне Вески рассказала в ходе программы несколько невероятных вещей: «Когда на фестивале в Сопоте (Польша) объявили, что будет выступать певца из Советского Союза, меня едва не освистали». По словам артистки, русская песня «Позади крутой поворот» - ее визитная карточка, на это Корчевников сказал: «И моя любовь!»

«Судьба человека» - это откровенное портретное интервью о судьбе главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы. Героями программы "Судьба человека" будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой судьбой. Судьба каждого человека неповторима. Можно ли изменить свою судьбу или она предопределена? Каждый решает сам для себя!

Смотрите выпуск передачи «Судьба человека» об Анне Вески ниже!

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