Сб, 29.09.2018
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СМИ: арестованный глава Audi будет уволен в пятницу

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Audi A6.

ФОТО: Esta Tatrik

Германский автопроизводитель Audi, который входит в группу Volkswagen, может уволить Руперта Штадлера с поста главного исполнительного директора в пятницу, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на источник, близкий к совету директоров компании.

Штадлер был арестован в июне в рамках дела о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей в Audi и VW. Он был временно отстранен от должности по собственной просьбе.

Временно исполняющим обязанности CEO был назначен глава отдела продаж и маркетинга концерна Audi Брам Шот.

Как пишет Tagesspiegel, он продолжит оставаться на этом посту до тех пор, пока не будет найден новый глава компании.

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