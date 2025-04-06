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В субботу на дорогах Латвии в авариях пострадали семеро, один человек погиб

Сирены Госполиции. Иллюстративное фото.
Сирены Госполиции. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 5 апреля, на дорогах Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали семь человек, а один человек погиб, - сообщила Государственная полиция.

Как ранее уже сообщал портал TVNET, в субботу на шоссе Елгавы, перед населенным пунктом Далбе, в результате столкновения легкового и грузового автомобиля погиб один человек.

Всего по стране за сутки было зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, из них в шести авариях пострадали семь человек.

Больше всего аварий зафиксировано в Риге, где было зарегистрировано 61 происшествие.

Среди пострадавших - один пешеход и один велосипедист.

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