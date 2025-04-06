В субботу на дорогах Латвии в авариях пострадали семеро, один человек погиб

Как ранее уже сообщал портал TVNET, в субботу на шоссе Елгавы, перед населенным пунктом Далбе, в результате столкновения легкового и грузового автомобиля погиб один человек.

Всего по стране за сутки было зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, из них в шести авариях пострадали семь человек.

Больше всего аварий зафиксировано в Риге, где было зарегистрировано 61 происшествие.

Среди пострадавших - один пешеход и один велосипедист.