В среду, 2 апреля, в 10:00 в здании VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) представители рабочей группы протестной акции жителей Медемциемса намерены потребовать от Министерства сообщения политической ответственности за сложившуюся ситуацию на перекрестке в Медемциемсе на Елгавском шоссе, сообщили представители жителей агентству LETA.
Пять лет - и ни решения, ни дороги: жители идут в Минсообщения с юбилейным тортом и требованиями
Жители совместно с председателем думы Олайнского края Андрисом Бергсом (Латвийская социал-демократическая рабочая партия, LSDSP) встретятся с представителями канцелярии премьер-министра, Министерства сообщения и LVC, чтобы потребовать конкретного решения по вопросу, который уже пять лет остается нерешенным - перекресток в Медемциемсе. Чтобы напомнить министерству и LVC, что с момента закрытия перекрестка и начала борьбы за альтернативное решение прошло уже пять лет, участники рабочей группы прибудут на встречу с "юбилейным" тортом - в честь символической "пятилетки".
Жители Медемциемса хотят получить ответы о том, каковы текущие планы Минсообщения в отношении перекрестка, особенно учитывая, что Олайнское самоуправление совместно с LVC разработало технико-экономическое обоснование строительства двухуровневой транспортной развязки. В документе делается вывод о положительных экономических показателях и срочной необходимости реализации проекта. Однако, несмотря на готовность самоуправления инвестировать в реализацию проекта муниципальные средства, LVC, как утверждают жители, не проявляет интереса к выполнению своей части обязательств.
"Жители Медемциемса разочарованы тем, что политические обещания, как и должности политиков, оказываются временными. С уходом одного министра забываются и данные ранее обещания. Поэтому жители надеются, что предстоящая встреча продемонстрирует: договоренности и обязательства сохраняют силу и после смены министерского руководства", - говорится в заявлении протестной группы.
13 февраля протестная рабочая группа направила письмо премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") с просьбой о личной встрече. Канцелярия премьер-министра переслала письмо в Минсообщения, поручив организовать встречу всех заинтересованных сторон с участием LVC и представителей канцелярии премьера.
"За пять лет со стороны ответственных учреждений, министров и чиновников прозвучало множество различных обещаний, но никакого продвижения не произошло", - напоминают жители.
По их подсчетам, за эти пять лет, в течение которых перекресток оставался закрытым, жители Медемциемса были вынуждены ежедневно проезжать дополнительные семь километров. В итоге им это обошлось в 5,3 миллиона евро, к маршрутам добавилось 18,5 миллиона лишних километров, в дороге было потрачено на 264 тысячи часов больше. Кроме того, нанесен экологический ущерб - в атмосферу выброшено дополнительно 2556 тонн углекислого газа.
Согласно архиву агентства LETA, в июне 2020 года на перекрестке в Медемциемсе на Елгавском шоссе были закрыты левые повороты и изменена организация движения на многоуровневой развязке Елгавского шоссе и Рижской объездной дороги.
В LVC ранее поясняли, что перекресток в Медемциемсе считался одной из наиболее опасных точек в государственной сети автодорог с точки зрения дорожной безопасности.
Ранее жители Медемциемса уже организовывали протестные акции, выступая против реконструкции перекрестка, которая включала в себя, в частности, закрытие возможности левого поворота для въезда в Медемциемс со стороны Риги.
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