13 февраля протестная рабочая группа направила письмо премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") с просьбой о личной встрече. Канцелярия премьер-министра переслала письмо в Минсообщения, поручив организовать встречу всех заинтересованных сторон с участием LVC и представителей канцелярии премьера.

"За пять лет со стороны ответственных учреждений, министров и чиновников прозвучало множество различных обещаний, но никакого продвижения не произошло", - напоминают жители.

По их подсчетам, за эти пять лет, в течение которых перекресток оставался закрытым, жители Медемциемса были вынуждены ежедневно проезжать дополнительные семь километров. В итоге им это обошлось в 5,3 миллиона евро, к маршрутам добавилось 18,5 миллиона лишних километров, в дороге было потрачено на 264 тысячи часов больше. Кроме того, нанесен экологический ущерб - в атмосферу выброшено дополнительно 2556 тонн углекислого газа.

Согласно архиву агентства LETA, в июне 2020 года на перекрестке в Медемциемсе на Елгавском шоссе были закрыты левые повороты и изменена организация движения на многоуровневой развязке Елгавского шоссе и Рижской объездной дороги.

В LVC ранее поясняли, что перекресток в Медемциемсе считался одной из наиболее опасных точек в государственной сети автодорог с точки зрения дорожной безопасности.

Ранее жители Медемциемса уже организовывали протестные акции, выступая против реконструкции перекрестка, которая включала в себя, в частности, закрытие возможности левого поворота для въезда в Медемциемс со стороны Риги.

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