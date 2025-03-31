В связи с приближением зоны распространения ящура к польско-литовской границе планируется ввести дезинфекцию автомобилей на латвийско-литовской границе, сообщил агентству LETA министр земледелия Арманд Краузе.
Из-за болезни, которой в Латвии не было с 1987 года, на границе будут дезинфицировать машины
Решение о введении таких мер безопасности на границе с Литвой было принято во время встречи с генеральным директором Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марисом Балодисом.
По данным PVD, в Европе в этом году случаи заболевания уже констатированы в Германии, Венгрии и Словакии.
Ящур - это острое и высококонтагиозное инфекционное заболевание животных. Ящур не опасен для здоровья человека и не влияет на безопасность пищевых продуктов. Последний раз ящур был обнаружен в Латвии в 1987 году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!