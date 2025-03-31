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Из-за болезни, которой в Латвии не было с 1987 года, на границе будут дезинфицировать машины

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Арманд Краузе
Арманд Краузе Фото: Ieva Leiniša/LETA

В связи с приближением зоны распространения ящура к польско-литовской границе планируется ввести дезинфекцию автомобилей на латвийско-литовской границе, сообщил агентству LETA министр земледелия Арманд Краузе.

Решение о введении таких мер безопасности на границе с Литвой было принято во время встречи с генеральным директором Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марисом Балодисом.

По данным PVD, в Европе в этом году случаи заболевания уже констатированы в Германии, Венгрии и Словакии.

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Ящур - это острое и высококонтагиозное инфекционное заболевание животных. Ящур не опасен для здоровья человека и не влияет на безопасность пищевых продуктов. Последний раз ящур был обнаружен в Латвии в 1987 году.

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