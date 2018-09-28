Евросоюз потратит миллиард евро на суперкомпьютеры

Также Совет ЕС утвердил союзный регламент, призванный стимулировать технологию высокопроизводительных вычислений путем учреждения нового европейского совместного предприятия.

"Это предприятие будет регулировать совместное использование ресурсов в Европе с целью разработки суперкомпьютеров для обработки "больших данных", что является важным инструментом для поиска ответов на вызовы современного мира", – сказано в коммюнике Совета ЕС.

Совместное предприятие получит название EuroHPC. Оно будет базироваться в Люксембурге. Его членами станет ЕС, отдельные страны союза и ряд других стран. Ожидается, что свою работу предприятие начнет не позднее начала 2019 года.

В планах ЕС развернуть в Европе два суперкомпьютера, которые входили бы в пятерку мощнейших в мире, а также еще два два – в топ-25 мощнейших.