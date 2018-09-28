Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Евросоюз потратит миллиард евро на суперкомпьютеры

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Aptuvenās prognozes liecina, ka, salīdzinot ar šo Eiroparlamenta sastāvu, nākamais būs mazliet labējāks.

ФОТО: AFP

Совет Евросоюза поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию вместе с государствами-членами ЕС один миллиард евро в европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру мирового класса. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в пятницу, 28 сентября.

Также Совет ЕС утвердил союзный регламент, призванный стимулировать технологию высокопроизводительных вычислений путем учреждения нового европейского совместного предприятия.

"Это предприятие будет регулировать совместное использование ресурсов в Европе с целью разработки суперкомпьютеров для обработки "больших данных", что является важным инструментом для поиска ответов на вызовы современного мира", – сказано в коммюнике Совета ЕС.

Совместное предприятие получит название EuroHPC. Оно будет базироваться в Люксембурге. Его членами станет ЕС, отдельные страны союза и ряд других стран. Ожидается, что свою работу предприятие начнет не позднее начала 2019 года.

В планах ЕС развернуть в Европе два суперкомпьютера, которые входили бы в пятерку мощнейших в мире, а также еще два два – в топ-25 мощнейших.

"Эти машины будут взаимосвязаны с существующими национальными суперкомпьютерами и будут доступны по всей Европе для государственных и частных пользователей, для использования в более чем 800 научных и промышленных областях применения", – говорится в сообщении.

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