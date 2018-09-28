Сб, 29.09.2018
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Microsoft прекратит поддержку Skype 7

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Klēpjdators ar Microsoft Windows 10 operētājsistēmu

ФОТО: AP/Scanpix

Компания Microsoft прекращает поддержку программы и приложения Skype 7. С 1 ноября перестанет поддерживаться десктопная версия, а с 15 ноября - версия для смартфонов. Об этом сообщается в официальном блоге.

Пользователи смогут продолжить пользоваться программой еще какое-то время. Однако обновления для нее поступать не будут.

А тем временем разработчики намерены сосредоточиться на совершенствовании Skype 8.

Microsoft уже порекомендовала всем пользователям обновиться, поскольку после прекращения поддержки в работе устаревшей программы могут быть сбои.

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