Виктория Дайнеко стала жертвой воров-вандалов

У нас в семье Мерседесы уже 5 лет. И только сейчас впервые столкнулись с тем что у двух машин и моей и папиной одновременно во дворе на парковке без камер украли эмблемы и датчики активного торможения. Ребят, подсказка, если вы на машину любой другой марки поставите значок мерса, она им все равно не станет. Если вы тормозить не умеете, датчик не спасёт. Если вы предпочитаете ворованные Детали, то конечно чините свои Мерсы не в официальных сервисах.

A post shared by Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) on Sep 27, 2018 at 12:14pm PDT