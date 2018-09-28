"Многие будут разочарованы..." Софи Тернер о концовке "Игры престолов"

Актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", рассказала о концовке сериала. По ее словам, она не сможет прийтись по вкусу всем поклонниками фэнтезийной саги. Девушка также полагает, что многие будут разочарованы. Об этом пишет IGN.
"Будет много слез. Кто знает, удовлетворит ли финал поклонников. Я думаю, что многие фанаты будут разочарованы, но кто-то останется и довольным. Мне интересно увидеть реакцию людей", - отметила она.
Тернер отметила, что лично ее впечатление от читки сценария финала оказалось крайне сильным.
"Лично для меня, чтение всего сценария было столь же душераздирающим, как и прочтение самой последней страницы, на которой было написано: "Конец "Игры престолов". Это было действительно эмоционально", - подытожила она.