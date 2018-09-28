"Многие будут разочарованы..." Софи Тернер о концовке "Игры престолов"

"Будет много слез. Кто знает, удовлетворит ли финал поклонников. Я думаю, что многие фанаты будут разочарованы, но кто-то останется и довольным. Мне интересно увидеть реакцию людей", - отметила она.

"Лично для меня, чтение всего сценария было столь же душераздирающим, как и прочтение самой последней страницы, на которой было написано: "Конец "Игры престолов". Это было действительно эмоционально", - подытожила она.