Королева Великобритании Елизавета II обладает специальным приспособлением, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью. Об этом, как пишет газета u>The Daily Mirror, рассказала прицесса Анна, единственная дочь королевы, автору книги Queen of the World ("Королева мира")Роберту Хардмэну.
Устройство, представляющее собой перчатку на деревянном рычаге, Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты, которые, как вспоминает принцесса, не исключали, что этот презент может показаться королеве излишне дерзким. Однако Елизавете подарок пришелся по душе, и она забрала его с собой в Лондон.
Хардмэн полагает, что королева отвезла искусственную руку в шотландский замок Балморал, где традиционно проводит летний период. "Я не думаю, что она когда-либо использовала его на публике, но я слышал, что оно стало любимой семейной шуткой", - считает автор книги.
92-летняя Елизавета II за 66 лет пребывания на троне тысячи раз прибегала к приветствию своих подданных взмахом руки и неустанно продолжает ему следовать, напоминает агентство ТАСС. За время своего правления она возглавляла в общей сложности 32 страны мира, некоторых из которых уже не существует.
Каждая страна Содружества наций, признающая Елизавету II своим монархом, именует ее не британской, а своей королевой, в том числе "королевой Канады", "королевой Австралии" и т. д.