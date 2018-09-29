Устройство, представляющее собой перчатку на деревянном рычаге, Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты, которые, как вспоминает принцесса, не исключали, что этот презент может показаться королеве излишне дерзким. Однако Елизавете подарок пришелся по душе, и она забрала его с собой в Лондон.

Хардмэн полагает, что королева отвезла искусственную руку в шотландский замок Балморал, где традиционно проводит летний период. "Я не думаю, что она когда-либо использовала его на публике, но я слышал, что оно стало любимой семейной шуткой", - считает автор книги.

92-летняя Елизавета II за 66 лет пребывания на троне тысячи раз прибегала к приветствию своих подданных взмахом руки и неустанно продолжает ему следовать, напоминает агентство ТАСС. За время своего правления она возглавляла в общей сложности 32 страны мира, некоторых из которых уже не существует.