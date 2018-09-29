Гвинет Пэлтроу выходит замуж за известного продюсера

Журналистам удалось узнать, что 45-летняя обладательница премии "Оскар" свяжет себя узами брака с известным продюсером Брэдом Фэлчаком.

Уточняется, что торжественная церемония состоится в доме актрисы в Хэмптонсе. На ней будут присутствовать только самые близкие - всего около 50 человек.

Гвинет познакомилась со своим возлюбленным еще в 2009 году. Тогда они заявляли всем, что просто дружат и их не связывают романтические отношения.