Гвинет Пэлтроу выходит замуж за известного продюсера

Известная актриса Гвинет Пэлтроу уже в эти выходные отправится под венец со своим возлюбленным, где обменяются клятвами в вечной любви, пишет в пятницу, 28 сентября PEOPLE.com.
Журналистам удалось узнать, что 45-летняя обладательница премии "Оскар" свяжет себя узами брака с известным продюсером Брэдом Фэлчаком.
Уточняется, что торжественная церемония состоится в доме актрисы в Хэмптонсе. На ней будут присутствовать только самые близкие - всего около 50 человек.
Гвинет познакомилась со своим возлюбленным еще в 2009 году. Тогда они заявляли всем, что просто дружат и их не связывают романтические отношения.
Стоит отметить, что Гвинет уже довольно давно рассталась со своим бывшим мужем Крисом Мартином. Несмотря на развод, экс-супруги сохранили дружеские отношения ради двоих общих детей.