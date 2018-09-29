Сб, 29.09.2018
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Гвинет Пэлтроу выходит замуж за известного продюсера

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Гвинет Пэлтроу

ФОТО: AP/«Scanpix»

Известная актриса Гвинет Пэлтроу уже в эти выходные отправится под венец со своим возлюбленным, где обменяются клятвами в вечной любви, пишет в пятницу, 28 сентября PEOPLE.com. 

Журналистам удалось узнать, что 45-летняя обладательница премии "Оскар" свяжет себя узами брака с известным продюсером Брэдом Фэлчаком. 

Уточняется, что торжественная церемония состоится в доме актрисы в Хэмптонсе. На ней будут присутствовать только самые близкие - всего около 50 человек. 

Гвинет познакомилась со своим возлюбленным еще в 2009 году. Тогда они заявляли всем, что просто дружат и их не связывают романтические отношения. 

Стоит отметить, что Гвинет уже довольно давно рассталась со своим бывшим мужем Крисом Мартином. Несмотря на развод, экс-супруги сохранили дружеские отношения ради двоих общих детей. 

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