IKEA отзывает опасный товар Он в продаже уже два года!
29 сентября 2018, 17:00
Шведский мебельный гигант IKEA отзывает люстры, поступившие в продажу первого августа 2016 года.
Шведское предприятие сообщило на своей странице, что отзывает потолочные люстры Calypso из матового стекла, поскольку изделие может представлять опасность — с люстры падают части.
Мебельный гигант приносит извинения и обещает компенсировать клиентам стоимость возвращенного товара. Для возвращения нет необходимости в чеке или иных доказательствах покупки.