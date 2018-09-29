Сб, 29.09.2018
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IKEA отзывает опасный товар Он в продаже уже два года!

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IKEA

ФОТО: SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA / Scanpix

Шведский мебельный гигант IKEA отзывает люстры, поступившие в продажу первого августа 2016 года.

Шведское предприятие сообщило на своей странице, что отзывает потолочные люстры Calypso из матового стекла, поскольку изделие может представлять опасность — с люстры падают части.

Лампа CALYPSO.

ФОТО: Ikea

Мебельный гигант приносит извинения и обещает компенсировать клиентам стоимость возвращенного товара. Для возвращения нет необходимости в чеке или иных доказательствах покупки.

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