Опубликовано видео убийства рэпера XXXTentacion
29 сентября 2018, 18:44
Американский телеканал WPLG Local 10 опубликовал видео убийства рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой), сообщает Lenta.ru.
Кадры со стрельбой в 20-летнего музыканта, который скончался по дороге в больницу 19 июня, ранее показали на суде, который проходит в Майами. Обвиняемыми по делу об убийстве Онфроя проходят четверо: Дедрик Д. Уилльямс, Майкл Боатрайт, Трейвон Ньюс и Роберт Аллен.
XXXTentacion успел при жизни записать два альбома: «17» и «?». Обе пластинки достигали первой строчки чартов Billboard.
Первый посмертный альбом рэпера должен выйти в октябре.