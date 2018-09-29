Опубликовано видео убийства рэпера XXXTentacion

Кадры со стрельбой в 20-летнего музыканта, который скончался по дороге в больницу 19 июня, ранее показали на суде, который проходит в Майами. Обвиняемыми по делу об убийстве Онфроя проходят четверо: Дедрик Д. Уилльямс, Майкл Боатрайт, Трейвон Ньюс и Роберт Аллен.