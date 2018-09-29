Сб, 29.09.2018
Времена, которые мы переживаем, тяжелые и сложные. Многим кажется, что христиане все меньше могут на что-либо повлиять, так как распространяется изоляционизм и логика индивидуализма, однако нам нужно выступить против этого, мы не можем допустить, чтобы нас охватил страх. Папа римский Франциск

Опубликовано видео убийства рэпера XXXTentacion

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ФОТО: скриншот instagram.com/xtentacionn

Американский телеканал WPLG Local 10 опубликовал видео убийства рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой), сообщает Lenta.ru.

Кадры со стрельбой в 20-летнего музыканта, который скончался по дороге в больницу 19 июня, ранее показали на суде, который проходит в Майами. Обвиняемыми по делу об убийстве Онфроя проходят четверо: Дедрик Д. Уилльямс, Майкл Боатрайт, Трейвон Ньюс и Роберт Аллен.

XXXTentacion успел при жизни записать два альбома: «17» и «?». Обе пластинки достигали первой строчки чартов Billboard.

Первый посмертный альбом рэпера должен выйти в октябре.

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