"У меня было три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха обвинил в наркозависимости мать и бабушку

Как признался Стас, с раннего детства ему не хватало внимание от родителей. Мама приезжала домой всего на несколько дней, а потом снова отправлялась на длительные гастроли. В результате Пьеха стал курить и принимать алкоголь с 13-летнего возраста. После у него начались проблемы с тяжелыми наркотиками, о которых близкие даже не догадывались.

«Я постоянно носил кофты с длинными рукавами, чтобы скрыть следы от уколов. Однажды уснул с сигаретой во рту и поджег квартиру. Свитер сгорел, и я оказался перед мамой с голыми торсом. Тогда все и вскрылось. Когда я уже активно начал заниматься психологией, понял, что у меня была обида на семью. Я винил маму в том, что она недодала мне внимания в детстве, что я не чувствовал себя любимым и нужным. Мы же передаем детям то, что нам передали родители. То, что Илона получила от Эдиты, она потом передала мне. Однако мы очень слабы в этом семейном плане, у нас нет каких-то трогательных традиций, мы редко собираемся за большим столом», — признался артист.

Как признался мужчина, алкоголь и наркотики давали ему некое облегчение и его покидалось чувство одиночества и напряжение. Некоторое время ему удавалось скрывать зависимость от мамы и бабушки, но когда он перешел на тяжелых наркотики, семья все поняла. В результате на протяжении двух лет они упорно боролись с болезнью Стаса.

«Это чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели... У меня отняли то, что я считал таким важным и не дали ничего взамен. У меня не было смысла в жизни, я себя так ненавидел в то время. Поправился на 17 килограммов, и мимо зеркала буквально пробегал», — рассказал музыкант.

Труды семье дали свои результате и Стас победил наркозависимость, при этом по сей день он постоянно уводит себя от соблазна. Спасением в его жизни стала музыка. Еще один смысл жизни для Стаса — его маленький сын Петр. Несмотря на то, что артист не живет с матерью мальчика, он старается уделять ему достаточно внимания.