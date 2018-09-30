Психиатры оценили методы популистов в борьбе за умы избирателя

Это предложение срабатывает, если у людей есть склонность принадлежать к какой-либо группе, которую они принимают за свою. Свои лучше, чем все другие. У большинства людей в мозгах - интуитивные неприязнь, дискомфорт или недоверие к чужим, другим народам, иной сексуальной ориентации, другому цвету кожи. И эти интуитивные ощущения - это то, что используют, проводя границу - мы и остальные.

Артурс Утинанс, доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня:

"Политический лидер может использовать это в своей риторике и народ интуитивно объединится вокруг этого лидера, потому что надо себя спасать от угрожающих чужих. И даже если у этих политических лидеров есть какие-то недостатки, допустим, он отдает предпочтение родственникам или коррупция, это можно пережить. Главное, чтобы он спас нас от внешней угрозы.

Дональд Трамп и организаторы его предвыборной кампании использовали стратегию как привлечь злого избирателя, которому не нравится нынешний порядок дел, государственная политика, зарплата, отношение государства к иммигрантам. Трамп использовал это все, чтобы попасть в умы избирателей.

Используемые эмоции в этой политической риторике - отвращение, презрение, гнев и негодование. И по отношению к журналистам, задающим критические вопросы. Именно то же самое сейчас наблюдается на предвыборных дискуссиях в Латвии.

Нужно доказать, что тот, кто задает неудобные вопросы, относится к каким-то плохим врагам народа. Это не настоящий народ, который хочет жить добродетельно, в традиционных семьях и т.д., это те, которые не с нами... Нужно создать представление, что если он задает вопрос, он это делает не от имени выяснения правды, а потому, что у него имеются скрытые мотивы. Он гей или сам хочет нажиться или работает в интересах тайной группировки.

Гуна Свенце, доктор психологии Латвийского университета:

Эмоциями можно объять тех, кто зол. Это доказано историей политической психологии - остается только разозлить и возбудить эмоции в массе, чтобы можно было эту массу собрать. Это самое главное - возбудить эмоции.

Лидерами популистов часто становятся политики, являющиеся эгоистичными и эгоцентричными оценщиками. В психиатрии таких людей называют нарциссами. Некоторые из них могут стать и удачными политиками, если только нарцисс увидит возможность, что, делая хорошие дела, он сможет выделиться на фоне других людей. Но встречаются и политики - агрессивные нарциссы, которые в личных интересах выделяют себя за счет других людей.

Инесе Путниеце, председатель правления Латвийского общество психодинамической психотерапии:

Нарциссы - довольно эгоистичны, эгоцентричны, с невероятно большой нужной в позитивной оценке окружающих. Чтобы их признали, чтобы их заметили, чтобы их достаточно оценили другие. Большая проблема в том, что часто внешние достижения у нарциссичной личности не так удачны. На самом деле особо гордиться нечем. И тогда страх, что на самом деле окружающие увидят, что за внешней маской холодного оценщика с холодным прагматичным умом скрывается очень чувствительный, глубоко несчастный и неуверенный в себе человек, очень сильно вырастает. Из этого появляется и это выраженное неуважение у другим, чтобы хоть каким-то образом в собственных и чужих глазах поднять свою значимость. Это основной внутренний конфликт для нарциссичных личностей. Это дилемма - с одной стороны, желание спрятать своего внутреннего слабого человека, а с другой - большое желание, чтобы кто-то это заметил. Но страх, что кто-то заметит и все откроется, столь силен, что всеми возможными способами нарцисс будет бороться, чтобы никто ничего не заметил.