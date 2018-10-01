В безопасном поиске Google обнаружили эротику

Мужчина рассказал, что во время урока задал восьмилетним ученикам перевести слово Hot (горячий) на язык маори. В конечном итоге дети наткнулись на эротические изображения, хотя у них на компьютерах был включен безопасный поиск.

Как оказалось, подобная проблема коснулась многих пользователей Google. Если вбить в поиске слово Hot, в верхних результатах выдачи появятся сотни снимков женщин в нижнем белье. На некоторых фотографиях девушки изображены вообще без одежды, однако их интимные места прикрыты нарисованными смайликами.

В выдаче можно обнаружить картинки, на которых запечатлены бывшая порноактриса Миа Халифа (Mia Khalifa) и Саманта Сэинт (Samantha Saint). Ситуация не изменится, если активировать предназначенный для детей режим «Безопасный поиск», который должен фильтровать все откровенные снимки с помощью технологий машинного обучения и компьютерного зрения.