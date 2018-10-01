"Реву в номере уже час": экс-солистку "ВИА Гра" обидели на частной вечеринке

«Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», — призналась Седокова.

Это выступление состоялось в Сочи, но одном из корпоративов.

Заказчики, по ее словам, лишь "ели шашлык" и смотрели на нее "как на клоуна", тот время как артистка тщательно готовилась и буквально из кожи вонь лезла, чтобы развеселить и угодить присутствовавшей публике.

«Развлекай нас, а мы устали, посидим. А ты же профессионал. Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак, и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им ***** [наплевать] на тебя», — возмутилась артистка.

Она объяснила, что выступления на частных вечеринках для нее — значительная часть заработка, от которой она не может отказаться.