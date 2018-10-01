Певица Хлебникова нашла тело бывшего мужа у себя дома

Отмечается, что поздним вечером 30 сентября полиция получила информацию об обнаружении тела 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на улице Ратная в районе Северное Бутово. «По предварительным данным, гражданин покончил с собой — на компьютере обнаружена предсмертная записка», — заявил собеседник агентства.