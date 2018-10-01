Новая экранизация истории Холмса и Ватсона будет решена в жанре дурацкой комедии с Уиллом Фереллом и Джоном Рейли в главных ролях. За три дня трейлер комедии "Холмс и Ватсон" стал интернет-хитом, набрав почти два миллиона просмотров. Премьера ленты намечена на конец декабря.
К трем главным экранициям истории Холмса и Ватсона за последние 10 лет - блокбастерам Гая Ричи, сериалам «Шерлок» и «Элементарно» - вскоре добавится четвертая. Режиссер и сценарист Этан Коэн (не путать с одним из братьев Коэнов! - прим.авт.) решил, что детективному дуэту пора немного расслабиться, и добавил в сюжет здоровую порцию комедии.
Уилл Феррелл и Джон Си Райли сыграли в комедии легендарного детектива и его помощника. Хью Лори исполнил роль Майкрофта Холмса, а Рэйфу Файнсу досталась роль зловещего Мориарти, который угрожает убить королеву Англии.
Напомним, что комедийный дуэт Фарелла и Рейли уже известен по фильмам "Сводные братья" и "Рики Бобби: Король дороги".