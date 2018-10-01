К трем главным экранициям истории Холмса и Ватсона за последние 10 лет - блокбастерам Гая Ричи, сериалам «Шерлок» и «Элементарно» - вскоре добавится четвертая. Режиссер и сценарист Этан Коэн (не путать с одним из братьев Коэнов! - прим.авт.) решил, что детективному дуэту пора немного расслабиться, и добавил в сюжет здоровую порцию комедии.