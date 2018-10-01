"Летучий голландец": Вагнер, навеки застрявший у берегов Риги

Опера в трех действиях, написанная после бегства Вагнера из Риги, была основана на старинной легенде, изложенной в повести Генриха Гейне «Мемуары господина фон Шнабелевопского».

ФОТО: Пресс-фото/Агнесе Зелтиня

Согласно легенде, один убийца погрузил на борт своего корабля груз с золотом; во время плавания разразилась буря, и все порты оказались закрыты для этого корабля. Ходили предания, что корабль иногда можно видеть у мыса Доброй Надежды и что он всегда приносит несчастье. Со временем легенда обросла красочными подробностями, говорили, что капитан должен постоянно играть в кости с дьяволом на заклад своей души, и что раз в семь лет капитан может причалить к берегу и остаться там, пока не найдет преданную ему женщину.

В спектакле Виестура Кайриша при побеге из Риги Вагнер застревает во времени и оказывается в исходной точке - у городской пристани. "Может быть, это выброшенный на берег одинокого моря остов корабля, может быть, это упавший в пустыне самолёт. Важно, что Голландец в своих скитаниях снова заглянул в город, в котором Вагнер из капельмейстера превратился в композитора," - рассказывает о новой постановке Виестур Кайриш.

ФОТО: Пресс-фото/Агнесе Зелтиня

В премьерных спектаклях главные партии исполнили солисты из трех прибалтийских стран: Эгилс Силиньш (Латвия), Вида Микневичуте (Литва), Айн Ангерс (Эстония) и американец Корби Уэлч. Оркестром руководил дирижер - Мартиньш Озолиньш, за сценографию отвечал Рейнис Дзудзило.