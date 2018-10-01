Умер Шарль Азнавур

Шарль Азнавур за свою карьеру написал более 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов альбомов.

Шансонье прославился в 1940-е годы, выступая в дуэте с композитором Пьером Рошом - вместе они приняли участие в турне Эдит Пиаф, выступая на разогреве у звезды. Свой первый альбом Шарль Азнавур выпустил в 1953 году. С тех пор вышло более 40 его дисков. Среди известных песен шансонье — «Мама», «Молодость», «Вечная любовь», «Вчера еще», «Изабелла», «Унеси меня», «Умереть за любовь».