Умер Шарль Азнавур

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Associated Press. Музыкант, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер в своем доме во Франции.
Шарль Азнавур за свою карьеру написал более 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов альбомов.
Шансонье прославился в 1940-е годы, выступая в дуэте с композитором Пьером Рошом - вместе они приняли участие в турне Эдит Пиаф, выступая на разогреве у звезды. Свой первый альбом Шарль Азнавур выпустил в 1953 году. С тех пор вышло более 40 его дисков. Среди известных песен шансонье — «Мама», «Молодость», «Вечная любовь», «Вчера еще», «Изабелла», «Унеси меня», «Умереть за любовь».
В августе 2017 года Шарль Азнавур получил именную звезду на Голливудской аллее славы.
#BREAKING French singer Charles Aznavour dies aged 94: spokeswoman pic.twitter.com/uQoFLDj1Vd— AFP news agency (@AFP) 1 октября 2018 г.