За несколько дней до выборов в "Единство" вернулись Лоскутов и Далдерис

Сегодня правление входящей в объединение "Новое Единство" партии "Единство" приняло в ее ряды восемь новых членов, в том числе депутатов Сейма Алексея Лоскутова и Интса Далдериса, которые ранее из "Единства" вышли.
Далдерис заявил, что ему всегда были близки идеологические установки "Единства", и теперь, когда партия сумела существенно измениться и вновь стать командой, он хочет полноценно участвовать в ее работе.
Лоскутов также отметил, что "Единство" за последний год существенно изменилось, став идеологически сплоченной, профессиональной политической партией, для которой важны вопросы верховенства закона и укрепления демократии. "Это были решающие факторы, чтобы вернуться в ее ряды", - пояснил свое решение Лоскутов.
В объединении партий "Новое Единство" - более 3000 членов. Партия "Единство" вместе с партиями "Кулдигскому краю", "Тукумсскому городу и краю", "Валмиере и Видземе", Екабпилсской региональной партией и Латгальской партией создали объединение для совместного старта на парламентских выборах.