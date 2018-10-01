За несколько дней до выборов в "Единство" вернулись Лоскутов и Далдерис

Далдерис заявил, что ему всегда были близки идеологические установки "Единства", и теперь, когда партия сумела существенно измениться и вновь стать командой, он хочет полноценно участвовать в ее работе.

Лоскутов также отметил, что "Единство" за последний год существенно изменилось, став идеологически сплоченной, профессиональной политической партией, для которой важны вопросы верховенства закона и укрепления демократии. "Это были решающие факторы, чтобы вернуться в ее ряды", - пояснил свое решение Лоскутов.