Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Найдено последнее предсмертное фото Шарля Азнавура "Мой друг навсегда..."

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Шарль Азнавур

ФОТО: POOL New/REUTERS/Scanpix

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур накануне смерти выложил фотографию с актером Жан-Полем Бельмондо. Снимок опубликован в Instagram.

«Мой друг навсегда Жан-Поль» — так подписал легендарный артист свою публикацию.

Автором черно-белого снимка выступил Марк де Доминико.

Напомним, о смерти Азнавура стало известно в понедельник, 1 октября. Он умер в возрасте 94 лет у себя дома на юго-востоке Франции. За свою карьеру музыкант записал около 1,3 тысячи песен и более 100 альбомов.

Шансонье работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

В его актерской фильмографии — картины режиссеров Жана Кокто, Франсуа Трюффо и Фолькера Шлендорфа.

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