Беларусь впервые за 20 лет выдвинула фильм на "Оскар"

Действие ленты разворачивается в 1996 году, история навеяна юностью самой Дарьи Жук. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа.