Беларусь впервые за 20 лет выдвинула фильм на "Оскар"

Беларусь впервые за 20 лет отправила заявку на выдвижение фильма на соискание премии "Оскар". Об этом в понедельник, 1 октября, пишет БЕЛТА.
Как сообщил продюсер картины Валерий Дмитроченко, фильм полностью соответствует критериям Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук.
Картина "Хрусталь" выдвинута в категории Лучший фильм на иностранном языке.
Действие ленты разворачивается в 1996 году, история навеяна юностью самой Дарьи Жук. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа.
Съемки фильма проходили в Беларуси. В его создании принимали участие кинокомпания Демарш-фильм, Национальная киностудия Беларусьфильм, компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), а также немецкие и российские продюсеры.
Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на международном кинофестивале в Карловых Варах.