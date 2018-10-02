СМИ назвали возможное место похорон Шарля Азнавура
2 октября 2018, 10:19
Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур может быть похоронен в городе Монфор-л’Амори, где расположен его семейный склеп, пишет издание Gala.
По его данным, в 2009 году певец рассказал, про семейный склеп, который находится на территории монастыря XVIII века. В том числе там похоронены его родители и сын.
Мэр Монфор-л’Амори заявил, что похороны Азнавура "вполне вероятно" пройдут именно там, но отметил, что пока об этом еще рано говорить.
Напомним, Шарль Азнавур скончался во Франции в возрасте 94 лет.