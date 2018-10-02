Вт, 2.10.2018
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СМИ назвали возможное место похорон Шарля Азнавура

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Французский шансонье Шарль Азнавур

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур может быть похоронен в городе Монфор-л’Амори, где расположен его семейный склеп, пишет издание Gala.

По его данным, в 2009 году певец рассказал, про семейный склеп, который находится на территории монастыря XVIII века. В том числе там похоронены его родители и сын.

Мэр Монфор-л’Амори заявил, что похороны Азнавура "вполне вероятно" пройдут именно там, но отметил, что пока об этом еще рано говорить.

Напомним, Шарль Азнавур скончался во Франции в возрасте 94 лет. 

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