СМИ назвали возможное место похорон Шарля Азнавура

По его данным, в 2009 году певец рассказал, про семейный склеп, который находится на территории монастыря XVIII века. В том числе там похоронены его родители и сын.

Мэр Монфор-л’Амори заявил, что похороны Азнавура "вполне вероятно" пройдут именно там, но отметил, что пока об этом еще рано говорить.