"В гостях у Романа и Александры": Вечер в музее в стиле 20-х
2 октября 2018, 11:05
2 октября в 17.00 рижский "Музей Романа Суты и Александры Бельцовой", посвященный творчеству легендарной пары латвийских художников первой половины XX века, приглашает посетителей отметить свой 10-летний юбилей. Все кто окажется "В гостях у Романа и Александры" попадет на вечеринку в стиле 20-30 годов XX века. Будет звучать патефон, а в лотерею разыграют книги об искусстве и билеты на посещение музеев.
На вечере прозвучат стихи Яниса Судрабкалнса, посвященные Роману Суте и легендарному рижскому богемному кафе "Суккуб", где любили собираться художники.
За 10 лет музей посетили более 26 тысяч человек, здесь прошли 22 выставки, связанные с жизнью и творчеством художников Романа Суты (1896-1944) и Александры Бельцовой (1892-1981).