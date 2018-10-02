"В гостях у Романа и Александры": Вечер в музее в стиле 20-х

2 октября в 17.00 рижский "Музей Романа Суты и Александры Бельцовой", посвященный творчеству легендарной пары латвийских художников первой половины XX века, приглашает посетителей отметить свой 10-летний юбилей. Все кто окажется "В гостях у Романа и Александры" попадет на вечеринку в стиле 20-30 годов XX века. Будет звучать патефон, а в лотерею разыграют книги об искусстве и билеты на посещение музеев.