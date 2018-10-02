Шарль Азнавур считается одним из главных французских исполнителей ХХ века. За свою карьеру он сочинил и записал более 1300 песен, а его диски разошлись общим тиражом более 180 млн экземпляров. Кроме того, он сыграл более 60 ролей в кино, передает Lifter.com.ua.