Максим Галкин в шоке! По соседству c его домом бродит пума

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин в соцсетях поделился видео, снятым его соседкой, на котором видно, как во двор ее подмосковного дома заходит пума, животное, нехарактерное для фауны средней полосы России.
"Вот такие страсти в наших краях: по соседней деревне вчера весь день бегала здоровая пума. Напала на собаку. По последней инфе пума жила в частном доме в деревне Козино, хозяйки дома не было, пума шастала по деревням Ивановка и Козино, до нашей Грязи, что в нескольких сотнях метров не добралась," - пишет Галкин. В итоге пуму поймали работники Фонда защиты животных.
Вот такие страсти в наших краях: по соседней деревне вчера весь день бегала здоровая пума. Напала на собаку. По последней инфе пума жила в частном доме в деревне Козино, хозяйки дома не было, пума шастала по деревням Ивановка и Козино, до нашей Грязи, что в нескольких сотнях метров не добралась. В итоге благодаря слаженной работе нашей местной администрации и Фонда Защиты Животных «ГАВ» пуму поймали. Все в итоге живы: и соседи, и собака, и Лёха, и администрация, и пума. Вот теперь только всеми тремя деревнями сидим и думаем, остались ли у пума дикие друзья-сообщники по месту её проживания? Кого ждать ещё? Медведя Балу или питона Каа? Вот такой Энимал Плэнет, твою налево!!!
Напомним, что часть лета Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, близнецами Лизой и Гарри, провели в Юрмале. Звездное семейство приехало в Латвию сразу после июльского фестиваля "Лайма. Раневу. Юрмала" и пробыло у нас до конца августа. Подробностями о жизни семьи Галкин регулярно делился в сети Instagram.