Максим Галкин в шоке! По соседству c его домом бродит пума

Вот такие страсти в наших краях: по соседней деревне вчера весь день бегала здоровая пума. Напала на собаку. По последней инфе пума жила в частном доме в деревне Козино, хозяйки дома не было, пума шастала по деревням Ивановка и Козино, до нашей Грязи, что в нескольких сотнях метров не добралась. В итоге благодаря слаженной работе нашей местной администрации и Фонда Защиты Животных «ГАВ» пуму поймали. Все в итоге живы: и соседи, и собака, и Лёха, и администрация, и пума. Вот теперь только всеми тремя деревнями сидим и думаем, остались ли у пума дикие друзья-сообщники по месту её проживания? Кого ждать ещё? Медведя Балу или питона Каа? Вот такой Энимал Плэнет, твою налево!!!

