Максим Галкин в шоке! По соседству c его домом бродит пума

"Вот такие страсти в наших краях: по соседней деревне вчера весь день бегала здоровая пума. Напала на собаку. По последней инфе пума жила в частном доме в деревне Козино, хозяйки дома не было, пума шастала по деревням Ивановка и Козино, до нашей Грязи, что в нескольких сотнях метров не добралась," - пишет Галкин. В итоге пуму поймали работники Фонда защиты животных.