В разговоре с TVNET Кейш признался, что похож на своего героя: "Я, как и он, стараюсь творить, не останавливаясь, только я создаю роли, а он - картины. Тут всегда идет какой-то поиск. У моего героя есть семья, так же как у меня. На самом деле много общего, но он темпераментнее меня".