Ведущий актер Нового рижского театра Андрис Кейшс сыграл в ретро-комедии "Homo Novus" одну из самых ярких в своей биографии ролей - безбашенного живописца Салатурса - человека неукротимой энергии и большого таланта. В блиц-интервью актер рассказал TVNET о том, что роднит его с героем.
В разговоре с TVNET Кейш признался, что похож на своего героя: "Я, как и он, стараюсь творить, не останавливаясь, только я создаю роли, а он - картины. Тут всегда идет какой-то поиск. У моего героя есть семья, так же как у меня. На самом деле много общего, но он темпераментнее меня".
На вопрос, почему стоит посмотреть"Homo Novus" актер ответил так:
"Латвийский народ прошел через множество испытаний, но была одна эпохи в истории государства, между двух войн, когда Латвия процветала. И фильм об этом - о жизнерадостной, богатой, азартной Латвии, а не о страданиях".
По словам Кейша, актеры "просто наслаждались съемками в сказочных рижских локациях и увидели югендстиль с совсем другой стороны". По его мнению, зрителей привлечет юмор, заложенный в фильме, костюмы и богатый на приключения сюжет.
Напомним, что премьера фильма "Homo Novus" состоялась 26 сентября. Главные роли исполнили Игорь Шелеговскис, Кристине Крузе, Каспарс Знотиньш, Андрис Кейшс, Каспарс Звигулись. В картине засветились также известные в обществе люди: Каспарс Камбала, Марис Гайлис, Андрейс Жагарс, Интарс Бусулис. По итогам прошлой недели, "Homo Novus" стал самым популярным в Латвии фильмом.