История, рассказанная со сцены, совершенно не нова, известна в подробностях и с вариантами. Пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион", положенную в основу мюзикла знают по киноверсии и множеству музыкальных спектаклей.

"Моя прекрасная леди" - Наталья Живец в роли Элизу Дулитл ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Рижский спектакль режиссер Алла Сигалова решила ставить в Рижском русском театре им. Мих. Чехова уже зная, кто сыграет заглавные роли. Элизой Дулитл стала молодая актриса Наталия Живец, а Хиггинсом маститый Александр Ивашкевич из Русского театра Эстонии.



Алла Сигалова с нашим театром дружит очень давно, а не так уж давно поставила у нас "Хануму". Так что молодая театральная поросла с "коняевского" курса подросла у нее на глазах: и девочкам нужны большие роли. Не всем пока что выпадал счастливый жребий...



Рижанам повезло: через четыре года после премьеры "Ханумы" в нашем театре вновь встретилась в совместной работе режиссер Алла Сигалова и знаменитый театральный художник Георгий Месхишвили (сценографом "Ханумы"). И юбилейный, 135-й сезон открывается красивой и яркой, взахлеб сыгранной премьерой.

"Моя прекрасная леди", сцена из спектакля ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Кстати, еще на пресс-конференции, представлявшей премьеру, режиссер утверждала: "неглавных" ролей в "Моей прекрасной леди" попросту нет. А на сцене... чуть ли не вся труппа. Вот уж действительно - без Евгения Корнева (в роли Хью Пикеринга) и Алексея Коргина (папаша Дулитл) не было бы остроумной и грустной сказки наших дней!..

Сцена из спектакля "Моя прекрасная леди" - Рижский русский театр им. Чехова ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

А до чего ж азартно хороши в "Моей прекрасной леди" преобразившиеся до неузнаваемости Вероника Плотникова и Татьяна Лукашенкова, Елена Сигова и Ольга Никулина. (Далее можно перечислять по списку!..)



Сцена из спектакля "Моя прекрасная леди", Рижский русский театр им. Мих. Чехова ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Спектакль получился без привязки к какому-то времени. Историй таких - просто пруд пруди, и сюжет - он на все времена. Но то, как звучат сегодня вечные слова со сцены, очень точно "попадает" в зрителя. Легкость есть, легковесности нет... Большая удача любимого публикой жанра.

Рижский русский театр им. Мих. Чехова, сцена из спектакля "Моя прекрасная леди" ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Сюжет, пожалуй, пересказывать нет смысла. Но если кто не в теме... Дело было так: два умных чудика сперва забавы ради решают превратить в настоящую леди цветочницу, девчонку из низов. У них пари, да и еще к тому же одним из джентельменов к этому есть профессиональный интерес...

Рижский русский театр им. Мих. Чехова, сцена из спектакля "Моя прекрасная леди" ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Дело кончится тем, что оба в дело рук своих - то есть бывшую цветочницу - влюбляются. Но ей-то как теперь дальше жить? И им, волшебникам, как быть-то дальше?

Рижский русский театр им. Мих. Чехова, сцена из спектакля "Моя прекрасная леди" ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Нелегкой оказалась для участников эксперимента оказалась эта задача!.. Зал смотрит сцены из спектакля часто не дыша. Смешно местами тоже бывает... Но выходишь из зрительного зала с легким сердцем. Может быть, потому, что все закончится хэппи-эндом?..

"Моя прекрасная леди", профессор Хиггинс - артист Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Профессор Хиггинс только поначалу кажется циником и "книжным червем". Ясно же, что его вся эта история меняет и перепахивает не меньше, чем его подопечную...

Рижский русский театр, "Моя прекрасная леди" ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Александр Ивашкевич в Таллине известен не только как драматический актер. Он профессиональный танцор степа, и класс танца покажет и на рижской сцене. Причем это не вставной номер - так органично, радостно и к мету его танец.

"Моя прекрасная леди" в Рижском русском театре ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Зритель наверняка полюбит этот красивый, талантливый и яркий спектакль. Тема-то вечная. Мужчина и женщина на сцене проживают целую жизнь - искренне, по-настоящему, не пошло. И мы не знаем, что ждет их потом, после хэппи-энда...