Вт, 2.10.2018
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Из-за ремонта внесены изменения в маршруте 22 троллейбуса

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ФОТО: riga.lv

Rīgas satiksme информирует, что с 8:00 утра 4 октября 2018 года из-за ремонтных работ планируются изменения в маршруте 22-го троллейбуса.

Троллейбусы 22 маршрута из 1-го троллейбусного парка и из Плявниеки будут курсировать по маршруту до улицы Элизабетес, далее по улицам Элизабетес, Сатеклес, Дзирнаву, Эрнеста Бирзниека-Упитиса и далее по маршруту.

Остановка „E. Birznieka-Upīša iela” перенесена за улицу Дзирнаву, передает портал Riga.lv.

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