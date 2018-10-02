Из-за ремонта внесены изменения в маршруте 22 троллейбуса

Троллейбусы 22 маршрута из 1-го троллейбусного парка и из Плявниеки будут курсировать по маршруту до улицы Элизабетес, далее по улицам Элизабетес, Сатеклес, Дзирнаву, Эрнеста Бирзниека-Упитиса и далее по маршруту.