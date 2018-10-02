Из-за ремонта внесены изменения в маршруте 22 троллейбуса
2 октября 2018, 19:32
Rīgas satiksme информирует, что с 8:00 утра 4 октября 2018 года из-за ремонтных работ планируются изменения в маршруте 22-го троллейбуса.
Троллейбусы 22 маршрута из 1-го троллейбусного парка и из Плявниеки будут курсировать по маршруту до улицы Элизабетес, далее по улицам Элизабетес, Сатеклес, Дзирнаву, Эрнеста Бирзниека-Упитиса и далее по маршруту.
Остановка „E. Birznieka-Upīša iela” перенесена за улицу Дзирнаву, передает портал Riga.lv.