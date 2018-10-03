В Facebook успокоили пользователей после взлома хакерами 50 млн аккаунтов
3 октября 2018, 7:05
Вице-президент по управлению продуктом в Facebook Гай Розен заявил, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры не получили доступ к другим ресурсам, где применялись те же самые учетные данные. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
По словам Розена, в Facebook провели анализ всех случаев входа, которые во время кибератаки осуществили сторонние организации.
«Расследование к настоящему моменту не обнаружило свидетельств того, что злоумышленники получили доступ к каким-либо приложениям, использующим логин Facebook», — подчеркивается в заявлении, передает Gazeta ru.
Розен добавил, что в настоящее время идет работа над созданием инструмента, который позволит предотвратить подобные ситуации в будущем.