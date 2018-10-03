Ср, 3.10.2018
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Стрике надеется на 20 мандатов в парламенте

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Юта Стрике

ФОТО: LETA

Новая консервативная партия (НКП) получит в Сейме "плюс-минус 20 мандатов", прогнозировала в интервью агентству ЛЕТА лидер списка НКП в Риге Юта Стрике.

По ее мнению, практически невозможно прогнозировать, сколько партий попадут в парламент, так как значительная часть избирателей еще не решила, за кого голосовать.

Говоря о потенциальных партнерах, НКП проводит "красные линии" против сотрудничества с "Согласием" и Русским союзом Латвии, а с остальными партиями готова дискутировать.

Стрике добавила, что с указанными двумя партиями НКП не будет сотрудничать и в скрытой форме, как иногда происходит в Рижской думе и парламенте сейчас.

"Нам очень хотелось бы, чтобы в правительстве не было Союза "зеленых" и крестьян", - сказала Стрике. В то же время НКП не отрицает возможности формирования коалиции с этой партией.

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