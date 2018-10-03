Стрике надеется на 20 мандатов в парламенте

По ее мнению, практически невозможно прогнозировать, сколько партий попадут в парламент, так как значительная часть избирателей еще не решила, за кого голосовать.

Говоря о потенциальных партнерах, НКП проводит "красные линии" против сотрудничества с "Согласием" и Русским союзом Латвии, а с остальными партиями готова дискутировать.

Стрике добавила, что с указанными двумя партиями НКП не будет сотрудничать и в скрытой форме, как иногда происходит в Рижской думе и парламенте сейчас.