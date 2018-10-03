Супруг Божены Рынски оказался двоеженцем

Божена Рынска и Игорь Малашенко начали встречаться в 2012 году. В тот момент Игорь все еще был женат на своей первой супруге Елене Пивоваровой, которая родила ему дочерей Елизавету и Елену. До недавнего времени политолог не планировал разводиться, несмотря на отношения с писательницей. В 2018 году Божена сообщила поклонникам, что Игорь и Елена больше не муж и жена.

В конце сентября Рынска и Малашенко сыграли свадьбу в Москве. Торжество, на котором присутствовали многие звезды, прошло с размахом. Этот брак стал для писательницы первым. Не успели фанаты порадоваться за Божену, как выяснилось, что Игорь все еще считается супругом Елены. Об этом сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Портал news.ru отметил, что согласно российскому законодательству Малашенко и Пивоварова уже не состоят в браке. Однако Елена подала заявление в суд в США, где последние несколько лет проживает с детьми. В результате в Штатах их бракоразводный процесс с разделом имущества только начался.