Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Тело Шарля Азнавура нашли в ванне

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ФОТО: AFP / Scanpix

Французские коронеры определили причину смерти шансонье Шарля Азнавура. Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на LCI. Вскрытие было проведено утром во вторник. Медики выяснили, что смерть наступила по естественным причинам. У певца развилась острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная отеком легких.

Юрист Патрик Дюжарден также раскрыл обстоятельства смерти артиста.

Тело певца обнаружили в ванне, в ванной комнате, примыкающей к спальне. Он умер у себя дома на юго-востоке Франции.

О смерти Азнавура стало известно в понедельник, 1 октября. Ему было 94 года.

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