Тело Шарля Азнавура нашли в ванне
3 октября 2018, 9:36
Французские коронеры определили причину смерти шансонье Шарля Азнавура. Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на LCI. Вскрытие было проведено утром во вторник. Медики выяснили, что смерть наступила по естественным причинам. У певца развилась острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная отеком легких.
Юрист Патрик Дюжарден также раскрыл обстоятельства смерти артиста.
Тело певца обнаружили в ванне, в ванной комнате, примыкающей к спальне. Он умер у себя дома на юго-востоке Франции.
О смерти Азнавура стало известно в понедельник, 1 октября. Ему было 94 года.