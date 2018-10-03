Тело Шарля Азнавура нашли в ванне

Французские коронеры определили причину смерти шансонье Шарля Азнавура. Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на LCI. Вскрытие было проведено утром во вторник. Медики выяснили, что смерть наступила по естественным причинам. У певца развилась острая сердечно-легочная недостаточность, вызванная отеком легких.