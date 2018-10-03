Ср, 3.10.2018
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Любовь Успенская своими руками обрила дочь

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ФОТО: скриншот instagram.com/uspenskayalubov_official

2 октября Любовь Успенская опубликовала в своем Инстаграме видео, которое шокировало ее подписчиков. Знаменитая певица рассказала своим фолловерам, для чего она решила обрить собственную дочь Татьяну Плаксину. 

Любовь Успенская души не чает в своей единственной дочери Татьяне Плаксиной. Певица оплачивает многочисленные путешествия девушки, которая ищет вдохновения в других странах. Однако не так давно в Коста-Рике с наследницей известной артистки случилось неприятность, о которой Любовь поспешила рассказать в своем микроблоге. 

«11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста-Рике в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили — а в первую очередь значение истинной красоты», — написала Успенская в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). 

К этой публикации был прикреплен видеоролик, на котором Любовь собственноручно обрила Татьяну, предварительно срезав длинные волосы. 

ФОТО: instagram.com/uspenskayalubov_official

ФОТО: instagram.com/uspenskayalubov_official

«Сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться — но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение», — объяснила содержание видео Успенская. В ролике Любовь убеждает Татьяну, что теперь она будет освобождена от прошлого, и подобная ситуация с ней никогда не повторится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение.

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) on

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