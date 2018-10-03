Как поделят наследство Романа Карцева?

Роман Карцев оставил родным богатое наследство. Его жене, сыну и дочери предстоит поделить между собой принадлежащие ему квартиры в Москве и в Одессе и загородный дом в Подмосковье. Напомним, что 2 октября Роман Карцев скончался от инфаркта миокарда на 80-м году жизни.