Рэпер Pharaoh пожаловался Дудю на сексуально озабоченных фанаток
3 октября 2018, 11:28
Рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, в интервью Юрию Дудю пожаловался на сексуальные домогательства во время своих концертов, сообщает издание gazeta.ru. Интервью с музыкантом опубликовано на YouTube-канале Дудя.
По словам рэпера, его фанатки во время концертов не могут сдержать себя и пытаются потрогать его за интимные места, даже спустить с него штаны.
Рэпер признался, что он не стал бы вступать даже в мимолетную сексуальную связь с фанатками, потому что это «просто и неинтересно». «Я выбираю телок, которые вообще особо не знают, кто я», — поделился Pharaoh.
Полное интервью смотрите здесь: