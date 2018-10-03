Ср, 3.10.2018
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Рэпер Pharaoh пожаловался Дудю на сексуально озабоченных фанаток

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, в интервью Юрию Дудю пожаловался на сексуальные домогательства во время своих концертов, сообщает издание gazeta.ru. Интервью с музыкантом опубликовано на YouTube-канале Дудя.

По словам рэпера, его фанатки во время концертов не могут сдержать себя и пытаются потрогать его за интимные места, даже спустить с него штаны.

Рэпер признался, что он не стал бы вступать даже в мимолетную сексуальную связь с фанатками, потому что это «просто и неинтересно». «Я выбираю телок, которые вообще особо не знают, кто я», — поделился Pharaoh.

Полное интервью смотрите здесь:

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