Рэпер Pharaoh пожаловался Дудю на сексуально озабоченных фанаток

По словам рэпера, его фанатки во время концертов не могут сдержать себя и пытаются потрогать его за интимные места, даже спустить с него штаны.

Рэпер признался, что он не стал бы вступать даже в мимолетную сексуальную связь с фанатками, потому что это «просто и неинтересно». «Я выбираю телок, которые вообще особо не знают, кто я», — поделился Pharaoh.