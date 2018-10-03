Спускаемый аппарат Mascot совершил посадку на астероид

Аппарат Mascot, величиной всего лишь 30 на 30 сантиметров, должен собрать информацию об астероиде и, в частности, доставить на землю образцы грунта. У него нет собственных солнечных батарей, поэтому он сможет работать на поверхности Рюгу не дольше 16 часов - до полного разряда литиевого аккумулятора.

[MASCOT] MASCOT has a lithium primary battery that will last approximately 16 hours. This is about two asteroid days on Ryugu! Once the battery runs out, the lander operation will end. #AsteroidLanding https://t.co/e65jb05n1E — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) October 3, 2018

Mascot, запущенный с японской станции "Хаябуса-2", может лишь один раз изменить свое местоположение на поверхности астероида за счет прыжкового механизм. Он оснащен двумя антеннами, обеспечивающими скорость передачи данных до 37 килобит в секунду, передает Deutsche Welle.