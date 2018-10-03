О причине пожара и ущербе на загоревшемся пароме Regina Seaways объявят завтра

Паром Regina Seaways компании датского капитала DFDS Seaways, на котором во вторник произошел инцидент с задымлением в Балтийском море, сейчас осматривают в Клайпедском морском порту. Более подробную информацию о причинах инцидента и ущербе компания сообщит в четверг.
"Паром пока осматривают в порту, оценивается нанесенный ущерб, а также причины инцидента. Более конкретные детали надеемся узнать в четверг", - сообщил BNS пресс-секретарь DFDS Seaways Вайдас Клумбис.
По его словам, в среду паром Regina Seaways должен был отправиться в Киль. Части пассажиров, которые приобрели билеты, было предложено следовать на другом пароме, в четверг, а не согласившимся были возвращены деньги.
Сообщение о возможном пожаре на судне DFDS Seaways, следовавшем из Киля в Клайпеду, поступило во вторник после полудня, когда в машинном отделении был замечен дым. Паром прибыл в Клайпеду во вторник вечером, на одном двигателе, ни один из находившихся на пароме 335 человек не пострадал, большинство из них - граждане Германии.