Власти Германии: экстремизм среди немецкой молодежи растет

"Мы наблюдаем существенный рост радикализации среди молодежи. В среде правых экстремистов возрастает готовность молодежи прибегать к насилию", - заявил Добринт в интервью медиагруппе Funke Media Group.

Эту же тенденцию органы безопасности фиксируют и среди левых экстремистов, а также молодых исламистов.

Рост политического насилия - это еще один сигнал о разрушительных процессах, происходящих в обществе, отметил Добринт. Он подчеркнул, что государство должно противодействовать этому через коммуникацию и просвещение, а также решать проблемы, с которыми сталкивается молодежь.

Предотвращение политически мотивированного насилия прежде всего должно происходить на местном уровне, считает министр. "Наиболее эффективно бороться с экстремистской пропагандой могут местные структуры в городах и муниципалитетах - например, школы, клубы или молодежные центры", - добавил он.

Президент Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Минх недавно также предупредил, что увеличивается число молодежи с крайне правыми взглядами, вовлеченной в преступную деятельность. Он подчеркнул, что противодействовать этому должна вся общественность.