Власти Германии: экстремизм среди немецкой молодежи растет

Министр внутренних дел Германии Александр Добринт предупредил о росте уровня насилия среди молодых правых, левых и исламских экстремистов.
"Мы наблюдаем существенный рост радикализации среди молодежи. В среде правых экстремистов возрастает готовность молодежи прибегать к насилию", - заявил Добринт в интервью медиагруппе Funke Media Group.
Эту же тенденцию органы безопасности фиксируют и среди левых экстремистов, а также молодых исламистов.
Рост политического насилия - это еще один сигнал о разрушительных процессах, происходящих в обществе, отметил Добринт. Он подчеркнул, что государство должно противодействовать этому через коммуникацию и просвещение, а также решать проблемы, с которыми сталкивается молодежь.
Предотвращение политически мотивированного насилия прежде всего должно происходить на местном уровне, считает министр. "Наиболее эффективно бороться с экстремистской пропагандой могут местные структуры в городах и муниципалитетах - например, школы, клубы или молодежные центры", - добавил он.
Президент Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Минх недавно также предупредил, что увеличивается число молодежи с крайне правыми взглядами, вовлеченной в преступную деятельность. Он подчеркнул, что противодействовать этому должна вся общественность.
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