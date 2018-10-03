Кучинскис: СЗК поддержит повторное избрание Раймонда Вейониса президентом Латвии

СЗК никогда не отмежевывался от Вейониса, добавил он.

Кандидат партии "Согласие" на пост премьера Вячеслав Домбровский на просьбу ответить на вопрос о поддержке переизбрания Вейониса президентом государства ответил уклончиво. Главная обязанность президента - объединить народ Латвии, подчеркнул он. "Так как срок полномочий Вейониса еще не закончился, у него еще есть все возможности попытаться это сделать", - сказал Домбровский.

Кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш сказал, что партия предложит рассмотреть кандидатуру судьи Суда ЕС Эгила Левитса на пост президента Латвии. "Мы можем найти президента, которым все могли бы гордиться, который свободно ориентируется в международной среде", - сказал он.

Кандидат Новой консервативной партии в премьер-министры Янис Борданс положительно оценивает деятельность Вейониса, однако "из-за настроения народа и состояния здоровья Вейониса" призывает Вейониса самого повторно не баллотироваться в президенты.

Председатель национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Райвис Дзинтарс ранее сказал агентству ЛETA, что партия не поддержит переизбрание Вейниса на второй срок президентских полномочий.