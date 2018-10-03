"В моей смерти прошу винить Тимати": Рэпер приучает маленькую дочку к экстриму

Тимати — поклонник экстримального отдыха и активно приобщает к нему дочь Алису. Например, катается с дочкой на серфинг-доске с мотором. Бабушка Алисы Симона, которая принимает активное участие в воспитании внучки Алисы, показала видео их экстримальных равзлечений, которые подписала: «В моей смерти прошу винить Тимати Ю.»
Перед обаянием Алисы трудно устоять: в Инстаграме ролики с ее участием набирают тысячи просмотров. Однако некоторые из них ни на шутку пугают поклонников звездного ребенка.
Симона сняла на видео очередное опасное приключение Алисы с папой и выложила ролик в Инстаграм с подписью: «В моей смерти прошу винить Тимати Ю.», там самым намекая, что сердце знаменитой бабушки может не выдержать, глядя на экстремальный досуг внучки. А как вам кажется, стоит ли приобщать детей к экстремальным видам спорта с самых ранних лет?