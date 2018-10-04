Джонни Депп наконец ответил Эмбер Херд на обвинения в избиениях

Херд подала на развод в мае 2016 года, назвав причиной непримиримые противоречия между супругами и рассказав об алкоголизме Деппа и его привычке распускать руки. «Причинить боль тому, кого любишь? Нет, это на меня совсем не похоже», — сказал он, отрицая обвинения. «Может, я похож на идиота, но я не идиот», — добавил он.

Джонни Депп сожалеет, что из-за резонансного развода в глазах публики он превратился в монстра. «Я никогда не прикидывался Золушкой... Но за очень короткий промежуток времени эта версия, допустим, Золушки, превратилась в чудовище. В Квазимодо», — переживает актер.

На откровения Депп решился из-за детей. «Уверен, что моему 14-летнему сыну было нелегко приходить в школу и слушать вопросы вроде «Эй, почитай-ка этот журнал, твой отец правда бьет женщин?» Почему ему нужно проходить через этот все? Почему через это приходится проходить моей дочери?» — задается вопросом звезда «Пиратов Карибского моря», выражая уверенность, что сможет восстановить репутацию.

Пара завершила развод в январе 2017 года. Депп согласился выплатить Херд около $7 млн.